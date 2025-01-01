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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1806 года

Медные монеты

Аверс
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3 пфеннига 1806
Средняя цена85 $
Продажи
05
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