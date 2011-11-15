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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

3 пфеннига 1826 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1826 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 3 пфеннига 1826 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,8 - 5,7 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1826
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 3 пфеннига 1826 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1794 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 25 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1826 на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1826 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1826 на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1826 на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1826 на аукционе Münzhandlung Dr. Dominik Elkowicz - 18 октября 2021
ПродавецMünzhandlung Dr. Dominik Elkowicz
Дата18 октября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1826 на аукционе Münzhandlung Dr. Dominik Elkowicz - 12 сентября 2021
ПродавецMünzhandlung Dr. Dominik Elkowicz
Дата12 сентября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1826 на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1826 на аукционе Münzhandlung Dr. Dominik Elkowicz - 20 июня 2021
ПродавецMünzhandlung Dr. Dominik Elkowicz
Дата20 июня 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1826 на аукционе Katz - 18 апреля 2021
ПродавецKatz
Дата18 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1826 на аукционе Münzhandlung Dr. Dominik Elkowicz - 11 апреля 2021
ПродавецMünzhandlung Dr. Dominik Elkowicz
Дата11 апреля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1826 на аукционе Münzhandlung Dr. Dominik Elkowicz - 22 февраля 2021
ПродавецMünzhandlung Dr. Dominik Elkowicz
Дата22 февраля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1826 на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1826 на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1826 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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