Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
3 пфеннига 1826 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,8 - 5,7 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал3 пфеннига
- Год1826
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 3 пфеннига 1826 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1794 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 25 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
ПродавецMünzhandlung Dr. Dominik Elkowicz
Дата18 октября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
ПродавецMünzhandlung Dr. Dominik Elkowicz
Дата12 сентября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
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