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Саксен-Кобург-Заальфельд
Период:
1807-1826
1807-1826
Эрнст I
1807-1826
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1826
Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1826 года
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20 крейцеров 1826 S
Средняя цена
170 $
Продажи
0
13
6 крейцеров 1826 S
H.S.C.S.
Средняя цена
100 $
Продажи
0
1
3 крейцера 1826 S
H.S.C.S.
Средняя цена
—
Продажи
0
1
3 крейцера 1826 G
H.S.C.S.
Средняя цена
170 $
Продажи
0
6
1 крейцер 1826 S
Средняя цена
160 $
Продажи
0
7
Медные монеты
3 пфеннига 1826
Средняя цена
15 $
Продажи
0
14
1 пфенниг 1826
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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