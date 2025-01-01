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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1826 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 крейцеров 1826 S
Средняя цена170 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1826 SH.S.C.S.
Средняя цена100 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
3 крейцера 1826 SH.S.C.S.
Средняя цена
Продажи
01
Аверс
Реверс
3 крейцера 1826 GH.S.C.S.
Средняя цена170 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
1 крейцер 1826 S
Средняя цена160 $
Продажи
07

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1826
Средняя цена15 $
Продажи
014
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1826
Средняя цена
Продажи
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