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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

1 крейцер 1826 года S (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1826 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 1 крейцер 1826 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,125)
  • Вес0,799 гр
  • Чистого серебра (0,0032 oz) 0,0999 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 крейцер
  • Год1826
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 1 крейцер 1826 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3529 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 300 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 крейцер 1826 S на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 крейцер 1826 S на аукционе Grün - 17 мая 2017
ПродавецGrün
Дата17 мая 2017
СохранностьAU
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 крейцер 1826 S на аукционе Möller - 1 июня 2015
ПродавецMöller
Дата1 июня 2015
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 крейцер 1826 S на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 крейцер 1826 S на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 1 крейцер 1826 S на аукционе Höhn - 15 сентября 2012
ПродавецHöhn
Дата15 сентября 2012
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 крейцер 1826 S на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно

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