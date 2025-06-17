flag
Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

3 крейцера 1826 года G. H.S.C.S. (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Разновидность:H.S.C.S.

Аверс монеты - 3 крейцера 1826 года G H.S.C.S. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1826 года G H.S.C.S. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1826
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 3 крейцера 1826 года со знаком G. H.S.C.S.. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2139 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 270 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1826 G на аукционе Numimarket - 19 сентября 2024
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1826 G на аукционе Numimarket - 19 сентября 2024
ПродавецNumimarket
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1826 G на аукционе Numimarket - 31 января 2023
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1826 G на аукционе Numimarket - 31 января 2023
ПродавецNumimarket
Дата31 января 2023
СохранностьVF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1826 G на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1826 G на аукционе WAG - 13 марта 2022
ПродавецWAG
Дата13 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1826 G на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1826 G на аукционе Numimarket - 17 сентября 2018
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1826 G на аукционе Numimarket - 17 сентября 2018
ПродавецNumimarket
Дата17 сентября 2018
СохранностьVF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ЗаальфельдКаталог монет Эрнста IМонеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1826 годаВсе Саксен-Кобург-Заальфельдские монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские серебряные монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские монеты номиналом 3 крейцераНумизматические аукционы