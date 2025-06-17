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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

20 крейцеров 1826 года S (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1826 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 20 крейцеров 1826 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1826
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 20 крейцеров 1826 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1925 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 220 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1826 S на аукционе Teutoburger - 15 сентября 2023
ПродавецTeutoburger
Дата15 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1826 S на аукционе Zöttl - 4 декабря 2022
ПродавецZöttl
Дата4 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1826 S на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1826 S на аукционе Zöttl - 19 марта 2022
ПродавецZöttl
Дата19 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1826 S на аукционе HIRSCH - 25 сентября 2020
ПродавецHIRSCH
Дата25 сентября 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1826 S на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1826 S на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1826 S на аукционе WAG - 8 февраля 2015
ПродавецWAG
Дата8 февраля 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1826 S на аукционе Emporium Hamburg - 15 ноября 2013
ПродавецEmporium Hamburg
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1826 S на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1826 S на аукционе Dorotheum - 23 мая 2013
ПродавецDorotheum
Дата23 мая 2013
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1826 S на аукционе Münzen & Medaillen - 26 мая 2011
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата26 мая 2011
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1826 S на аукционе UBS - 15 сентября 2003
ПродавецUBS
Дата15 сентября 2003
СохранностьXF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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