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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

6 крейцеров 1826 года S. H.S.C.S. (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Разновидность:H.S.C.S.

Аверс монеты - 6 крейцеров 1826 года S H.S.C.S. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 6 крейцеров 1826 года S H.S.C.S. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Münzenhandlung Dirk Löbbers

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,305)
  • Вес2,2 - 2,7 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1826
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 6 крейцеров 1826 года со знаком S. H.S.C.S.. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1201 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 90 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2019.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 крейцеров 1826 S на аукционе WAG - 10 ноября 2019
ПродавецWAG
Дата10 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
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