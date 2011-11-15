Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
3 пфеннига 1807 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,8 - 5,7 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал3 пфеннига
- Год1807
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 3 пфеннига 1807 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1768 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 40 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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