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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

3 пфеннига 1807 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1807 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 3 пфеннига 1807 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,8 - 5,7 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1807
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 3 пфеннига 1807 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1768 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 40 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1807 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1807 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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