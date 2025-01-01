flag
Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1807 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 крейцеров 1807
Средняя цена560 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1807 L
Средняя цена210 $
Продажи
022

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1807
Средняя цена55 $
Продажи
02
Категория
Год
Поиск