flag
Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

20 крейцеров 1807 года L (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1807 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 20 крейцеров 1807 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC9,273

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1807
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (22)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 20 крейцеров 1807 года со знаком L. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1770 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 550 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 L на аукционе HIRSCH - 5 мая 2023
ПродавецHIRSCH
Дата5 мая 2023
СохранностьVF
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 L на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 L на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 L на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 L на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 L на аукционе Felzmann - 17 марта 2021
ПродавецFelzmann
Дата17 марта 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 L на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 L на аукционе Höhn - 20 января 2019
ПродавецHöhn
Дата20 января 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 L на аукционе WAG - 7 октября 2018
ПродавецWAG
Дата7 октября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 L на аукционе Höhn - 26 мая 2018
ПродавецHöhn
Дата26 мая 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 L на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 L на аукционе Höhn - 9 ноября 2017
ПродавецHöhn
Дата9 ноября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 L на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 L на аукционе WAG - 8 февраля 2015
ПродавецWAG
Дата8 февраля 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 L на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 L на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 L на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 L на аукционе Künker - 2 марта 2010
ПродавецKünker
Дата2 марта 2010
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 L на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 L на аукционе Münzen & Medaillen - 19 октября 2007
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата19 октября 2007
СохранностьXF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ЗаальфельдКаталог монет Эрнста IМонеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1807 годаВсе Саксен-Кобург-Заальфельдские монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские серебряные монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские монеты номиналом 20 крейцеровНумизматические аукционы