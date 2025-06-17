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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

20 крейцеров 1807 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1807 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 20 крейцеров 1807 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC9,273

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1807
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 20 крейцеров 1807 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1769 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
933 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 на аукционе Westfälische - 18 сентября 2013
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 на аукционе Künker - 2 марта 2010
ПродавецKünker
Дата2 марта 2010
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1807 на аукционе Künker - 10 октября 2001
ПродавецKünker
Дата10 октября 2001
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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