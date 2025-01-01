Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
3 пфеннига 1808 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,8 - 5,7 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC79,173
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал3 пфеннига
- Год1808
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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