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Саксен-Кобург-Заальфельд
Период:
1807-1826
1807-1826
Эрнст I
1807-1826
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1808
Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1808 года
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Серебряные монеты
6 крейцеров 1808 L
H.S.C.
Средняя цена
20 $
Продажи
0
2
3 крейцера 1808
H.S.C.
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 крейцера 1808 L
H.S.C.
Средняя цена
170 $
Продажи
0
1
1 крейцер 1808
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1808
Средняя цена
110 $
Продажи
0
13
1 Грош 1808
Средняя цена
110 $
Продажи
0
14
6 пфеннигов 1808
Средняя цена
110 $
Продажи
0
9
Медные монеты
3 пфеннига 1808
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1808
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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