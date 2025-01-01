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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1808 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1808 LH.S.C.
Средняя цена20 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
3 крейцера 1808H.S.C.
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
3 крейцера 1808 LH.S.C.
Средняя цена170 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
1 крейцер 1808
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1808
Средняя цена110 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
1 Грош 1808
Средняя цена110 $
Продажи
014
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1808
Средняя цена110 $
Продажи
09

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1808
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1808
Средняя цена
Продажи
00
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