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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

6 крейцеров 1808 года L. H.S.C. (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Разновидность:H.S.C.

Аверс монеты - 6 крейцеров 1808 года L H.S.C. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 6 крейцеров 1808 года L H.S.C. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,305)
  • Вес2,2 - 2,7 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC75,228

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1808
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 6 крейцеров 1808 года со знаком L. H.S.C.. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5556 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 36 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 крейцеров 1808 L на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 крейцеров 1808 L на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR

Где продать?

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