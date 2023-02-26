Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
6 крейцеров 1808 года L. H.S.C. (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Разновидность:H.S.C.
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,305)
- Вес2,2 - 2,7 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC75,228
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал6 крейцеров
- Год1808
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 6 крейцеров 1808 года со знаком L. H.S.C.. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5556 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 36 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
Сохранность
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