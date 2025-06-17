Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
6 пфеннигов 1808 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,229)
- Вес1,299 гр
- Чистого серебра (0,0096 oz) 0,2975 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC59,293
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал6 пфеннигов
- Год1808
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 6 пфеннигов 1808 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3221 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.
Сохранность
Где продать?
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