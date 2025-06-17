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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

6 пфеннигов 1808 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1808 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 6 пфеннигов 1808 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,229)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0096 oz) 0,2975 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC59,293

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал6 пфеннигов
  • Год1808
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 6 пфеннигов 1808 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3221 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 пфеннигов 1808 на аукционе Zöttl - 22 января 2023
ПродавецZöttl
Дата22 января 2023
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 пфеннигов 1808 на аукционе Zöttl - 19 марта 2022
ПродавецZöttl
Дата19 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 пфеннигов 1808 на аукционе WAG - 15 марта 2020
ПродавецWAG
Дата15 марта 2020
СохранностьAU
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 пфеннигов 1808 на аукционе Sonntag - 5 июня 2018
ПродавецSonntag
Дата5 июня 2018
СохранностьAU
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 пфеннигов 1808 на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 6 пфеннигов 1808 на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 6 пфеннигов 1808 на аукционе Teutoburger - 30 мая 2015
ПродавецTeutoburger
Дата30 мая 2015
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 6 пфеннигов 1808 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2012
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 пфеннигов 1808 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

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