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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

1 Грош 1808 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 Грош 1808 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 1 Грош 1808 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,368)
  • Вес1,986 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC25,937

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 Грош
  • Год1808
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 1 Грош 1808 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2831 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 340 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 Грош 1808 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 апреля 2025
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 Грош 1808 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 Грош 1808 на аукционе Höhn - 23 июля 2022
ПродавецHöhn
Дата23 июля 2022
СохранностьXF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 63 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 Грош 1808 на аукционе Höhn - 14 мая 2022
ПродавецHöhn
Дата14 мая 2022
СохранностьXF
Цена
354 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 Грош 1808 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 1 Грош 1808 на аукционе Russiancoin - 11 ноября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата11 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 1 Грош 1808 на аукционе Russiancoin - 14 октября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата14 октября 2021
СохранностьUNC
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 Грош 1808 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 Грош 1808 на аукционе WAG - 10 ноября 2019
ПродавецWAG
Дата10 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 1 Грош 1808 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 1 Грош 1808 на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 1 Грош 1808 на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 1 Грош 1808 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 Грош 1808 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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