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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Серебряные монеты 1 Грош Эрнста I - Саксен-Кобург-Заальфельд

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1 Грош 1808-1818

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
180825,9370141810-051818S-01
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