Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
1 Грош 1818 года S (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,368)
- Вес1,986 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал1 Грош
- Год1818
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
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Сохранность
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