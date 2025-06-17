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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

1 Грош 1818 года S (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 Грош 1818 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 1 Грош 1818 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,368)
  • Вес1,986 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 Грош
  • Год1818
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 1 Грош 1818 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста I

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 Грош 1818 S на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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