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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1818 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1818 SH.S.C.
Средняя цена170 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
3 крейцера 1818 SH.S.C.
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1 крейцер 1818
Средняя цена170 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
1 Грош 1818 S
Средняя цена
Продажи
01
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1818 S
Средняя цена
Продажи
00

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1818
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1818
Средняя цена40 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
Геллер 1818
Средняя цена35 $
Продажи
02
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