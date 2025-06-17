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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

1 крейцер 1818 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1818 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 1 крейцер 1818 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,125)
  • Вес0,799 гр
  • Чистого серебра (0,0032 oz) 0,0999 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 крейцер
  • Год1818
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 1 крейцер 1818 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1078 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 155 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 крейцер 1818 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьAU
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 крейцер 1818 на аукционе WAG - 9 ноября 2014
ПродавецWAG
Дата9 ноября 2014
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 крейцер 1818 на аукционе WAG - 10 августа 2014
ПродавецWAG
Дата10 августа 2014
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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