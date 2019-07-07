Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
2 пфеннига 1818 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3,1 - 3,4 гр
- Диаметр21,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал2 пфеннига
- Год1818
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 2 пфеннига 1818 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1074 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 34 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
Сохранность
Где продать?
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