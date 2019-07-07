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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

2 пфеннига 1818 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1818 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 2 пфеннига 1818 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,1 - 3,4 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал2 пфеннига
  • Год1818
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 2 пфеннига 1818 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1074 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 34 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 2 пфеннига 1818 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьXF
Цена
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