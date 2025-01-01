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Саксен-Кобург-Заальфельд
Период:
1807-1826
1807-1826
Эрнст I
1807-1826
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Эрнст I
2 пфеннига
Медные монеты 2 пфеннига Эрнста I - Саксен-Кобург-Заальфельд
2 пфеннига 1810-1818
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1810
154,898
0
5
1817
-
0
11
1818
-
0
1
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