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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Медные монеты 2 пфеннига Эрнста I - Саксен-Кобург-Заальфельд

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2 пфеннига 1810-1818

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1810154,898051817-0111818-01
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