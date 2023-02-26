Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
2 пфеннига 1810 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3,1 - 3,4 гр
- Диаметр21,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC154,898
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал2 пфеннига
- Год1810
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 2 пфеннига 1810 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5563 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 55 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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