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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

2 пфеннига 1810 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1810 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 2 пфеннига 1810 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,1 - 3,4 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC154,898

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал2 пфеннига
  • Год1810
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 2 пфеннига 1810 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5563 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 55 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Кобург-Заальфельд 2 пфеннига 1810 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 2 пфеннига 1810 на аукционе Karamitsos - 23 октября 2022
ПродавецKaramitsos
Дата23 октября 2022
СохранностьAU58 PCGS
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 2 пфеннига 1810 на аукционе Frühwald - 4 декабря 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 2 пфеннига 1810 на аукционе Frühwald - 4 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 июля 2021
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 2 пфеннига 1810 на аукционе Höhn - 3 мая 2015
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2015
СохранностьXF
Цена
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