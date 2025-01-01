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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1810 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1810 LH.S.C.
Средняя цена210 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
3 крейцера 1810 LH.S.C.
Средняя цена
Продажи
01
Аверс
Реверс
1 Грош 1810
Средняя цена85 $
Продажи
05
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1810
Средняя цена150 $
Продажи
05

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1810
Средняя цена60 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1810
Средняя цена35 $
Продажи
05
Аверс
Реверс
Геллер 1810
Средняя цена
Продажи
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