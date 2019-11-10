flag
Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

4 пфеннига 1810 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1810 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 4 пфеннига 1810 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес6,9 - 7,2 гр
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC10,123

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал4 пфеннига
  • Год1810
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 4 пфеннига 1810 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1199 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 85 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2019.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 4 пфеннига 1810 на аукционе HIRSCH - 8 мая 2025
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 4 пфеннига 1810 на аукционе WAG - 10 ноября 2019
ПродавецWAG
Дата10 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 4 пфеннига 1810 на аукционе Höhn - 3 мая 2015
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2015
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 4 пфеннига 1810 на аукционе Teutoburger - 22 февраля 2014
ПродавецTeutoburger
Дата22 февраля 2014
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 4 пфеннига 1810 на аукционе Möller - 3 декабря 2013
ПродавецMöller
Дата3 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 4 пфеннига 1810 на аукционе Teutoburger - 7 сентября 2013
ПродавецTeutoburger
Дата7 сентября 2013
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 4 пфеннига 1810 на аукционе Teutoburger - 24 мая 2013
ПродавецTeutoburger
Дата24 мая 2013
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 4 пфеннига 1810 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ЗаальфельдКаталог монет Эрнста IМонеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1810 годаВсе Саксен-Кобург-Заальфельдские монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские медные монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские монеты номиналом 4 пфеннигаНумизматические аукционы