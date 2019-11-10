Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
4 пфеннига 1810 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес6,9 - 7,2 гр
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC10,123
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал4 пфеннига
- Год1810
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 4 пфеннига 1810 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1199 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 85 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2019.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 4 пфеннига 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы