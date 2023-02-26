Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
6 пфеннигов 1810 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,229)
- Вес1,299 гр
- Чистого серебра (0,0096 oz) 0,2975 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал6 пфеннигов
- Год1810
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 6 пфеннигов 1810 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5562 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 160 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 6 пфеннигов 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы