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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

6 пфеннигов 1810 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1810 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 6 пфеннигов 1810 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,229)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0096 oz) 0,2975 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал6 пфеннигов
  • Год1810
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 6 пфеннигов 1810 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5562 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 160 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 пфеннигов 1810 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 пфеннигов 1810 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 пфеннигов 1810 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 пфеннигов 1810 на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 пфеннигов 1810 на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

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