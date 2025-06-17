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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

1 Грош 1810 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 Грош 1810 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 1 Грош 1810 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,368)
  • Вес1,986 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 Грош
  • Год1810
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 1 Грош 1810 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1049 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 95 EUR. Торги состоялись 10 мая 2020.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 Грош 1810 на аукционе WAG - 10 мая 2020
ПродавецWAG
Дата10 мая 2020
СохранностьXF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 Грош 1810 на аукционе WAG - 15 марта 2020
ПродавецWAG
Дата15 марта 2020
СохранностьXF
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 Грош 1810 на аукционе WAG - 12 января 2020
ПродавецWAG
Дата12 января 2020
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 1 Грош 1810 на аукционе WAG - 10 ноября 2019
ПродавецWAG
Дата10 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 1 Грош 1810 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьVF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 Грош 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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