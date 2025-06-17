Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
1 Грош 1810 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,368)
- Вес1,986 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал1 Грош
- Год1810
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 1 Грош 1810 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1049 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 95 EUR. Торги состоялись 10 мая 2020.
Сохранность
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