Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
Геллер 1810 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,7 - 0,8 гр
- Диаметр15,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC88,000
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- НоминалГеллер
- Год1810
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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