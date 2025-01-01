flag
Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Геллер 1810 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - Геллер 1810 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - Геллер 1810 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Münzenhandlung Dirk Löbbers

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,7 - 0,8 гр
  • Диаметр15,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC88,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • НоминалГеллер
  • Год1810
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи Геллер 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ЗаальфельдКаталог монет Эрнста IМонеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1810 годаВсе Саксен-Кобург-Заальфельдские монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские медные монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские монеты номиналом ГеллерНумизматические аукционы