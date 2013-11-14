Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
6 крейцеров 1818 года S. H.S.C. (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Разновидность:H.S.C.
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,305)
- Вес2,2 - 2,7 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал6 крейцеров
- Год1818
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 6 крейцеров 1818 года со знаком S. H.S.C.. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3047 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 125 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 6 крейцеров 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы