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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

1 пфенниг 1808 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1808 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 1 пфенниг 1808 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,24 гр
  • Диаметр10 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,201,832

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1808
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 1 пфенниг 1808 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1694 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 пфенниг 1808 на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 пфенниг 1808 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 пфенниг 1808 на аукционе Busso Peus - 3 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата3 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 пфенниг 1808 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 пфенниг 1808 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 пфенниг 1808 на аукционе WAG - 9 июня 2019
ПродавецWAG
Дата9 июня 2019
СохранностьXF
Цена
******
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Саксен-Кобург-Заальфельд 1 пфенниг 1808 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 пфенниг 1808 на аукционе Höhn - 26 мая 2018
ПродавецHöhn
Дата26 мая 2018
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 1 пфенниг 1808 на аукционе Grün - 17 мая 2017
ПродавецGrün
Дата17 мая 2017
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 1 пфенниг 1808 на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 пфенниг 1808 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 пфенниг 1808 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 1 пфенниг 1808 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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