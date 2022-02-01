Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
1 пфенниг 1808 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес0,24 гр
- Диаметр10 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,201,832
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал1 пфенниг
- Год1808
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 1 пфенниг 1808 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1694 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Где продать?
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