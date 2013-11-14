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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

3 пфеннига 1822 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1822 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 3 пфеннига 1822 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,8 - 5,7 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1822
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 3 пфеннига 1822 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3053 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1822 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 пфеннига 1822 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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