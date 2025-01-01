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Саксен-Кобург-Заальфельд
Период:
1807-1826
1807-1826
Эрнст I
1807-1826
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1822
Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1822 года
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Серебряные монеты
6 крейцеров 1822 S
H.S.C.S.
Средняя цена
240 $
Продажи
0
2
3 крейцера 1822 S
H.S.C.S.
Средняя цена
200 $
Продажи
0
9
Медные монеты
3 пфеннига 1822
Средняя цена
90 $
Продажи
0
2
1 пфенниг 1822
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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