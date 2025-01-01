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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1822 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1822 SH.S.C.S.
Средняя цена240 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
3 крейцера 1822 SH.S.C.S.
Средняя цена200 $
Продажи
09

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1822
Средняя цена90 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1822
Средняя цена
Продажи
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