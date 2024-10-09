Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
3 крейцера 1822 года S. H.S.C.S. (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Разновидность:H.S.C.S.
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,243)
- Вес1,503 гр
- Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал3 крейцера
- Год1822
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 3 крейцера 1822 года со знаком S. H.S.C.S.. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2558 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 210 EUR. Торги состоялись 9 октября 2024.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьXF
Цена
230 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы