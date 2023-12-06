Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
6 крейцеров 1822 года S. H.S.C.S. (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Разновидность:H.S.C.S.
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,305)
- Вес2,2 - 2,7 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал6 крейцеров
- Год1822
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 6 крейцеров 1822 года со знаком S. H.S.C.S.. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1140 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 220 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
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