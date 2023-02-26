Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
Геллер 1824 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,7 - 0,8 гр
- Диаметр15,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- НоминалГеллер
- Год1824
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты Геллер 1824 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5578 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 30 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
Сохранность
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