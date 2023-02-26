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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Геллер 1824 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - Геллер 1824 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - Геллер 1824 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,7 - 0,8 гр
  • Диаметр15,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • НоминалГеллер
  • Год1824
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты Геллер 1824 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5578 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 30 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд Геллер 1824 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд Геллер 1824 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд Геллер 1824 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьXF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR

Где продать?

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