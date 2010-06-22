Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
20 крейцеров 1824 года S (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,583)
- Вес6,682 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
- Диаметр28 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал20 крейцеров
- Год1824
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 20 крейцеров 1824 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 4443 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 270 EUR. Торги состоялись 22 июня 2010.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьVF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата31 октября 2020
СохранностьAU
Цена
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