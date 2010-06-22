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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

20 крейцеров 1824 года S (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1824 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 20 крейцеров 1824 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1824
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 20 крейцеров 1824 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 4443 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 270 EUR. Торги состоялись 22 июня 2010.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1824 S на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьVF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1824 S на аукционе Via - 5 августа 2024
ПродавецVia
Дата5 августа 2024
СохранностьVF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1824 S на аукционе Via - 28 мая 2024
ПродавецVia
Дата28 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1824 S на аукционе Sonntag - 6 июня 2023
ПродавецSonntag
Дата6 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1824 S на аукционе Wójcicki - 10 марта 2023
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1824 S на аукционе Wójcicki - 10 марта 2023
ПродавецWójcicki
Дата10 марта 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1824 S на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2022
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1824 S на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1824 S на аукционе Russiancoin - 11 ноября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата11 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1824 S на аукционе Russiancoin - 14 октября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата14 октября 2021
СохранностьUNC
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1824 S на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 31 октября 2020
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата31 октября 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1824 S на аукционе HIRSCH - 19 июня 2020
ПродавецHIRSCH
Дата19 июня 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1824 S на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1824 S на аукционе WAG - 10 ноября 2019
ПродавецWAG
Дата10 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1824 S на аукционе Höhn - 2 ноября 2019
ПродавецHöhn
Дата2 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1824 S на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1824 S на аукционе Felzmann - 8 ноября 2017
ПродавецFelzmann
Дата8 ноября 2017
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1824 S на аукционе Höhn - 22 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата22 октября 2016
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1824 S на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1824 S на аукционе WAG - 28 августа 2016
ПродавецWAG
Дата28 августа 2016
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1824 S на аукционе Höhn - 4 июня 2016
ПродавецHöhn
Дата4 июня 2016
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1824 S на аукционе Möller - 19 апреля 2016
ПродавецMöller
Дата19 апреля 2016
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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