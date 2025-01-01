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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

1 пфенниг 1820 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1820 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 1 пфенниг 1820 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Münzenhandlung Dirk Löbbers

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1 - 1,4 гр
  • Диаметр17,6 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1820
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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