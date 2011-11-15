flag
Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

20 крейцеров 1820 года S (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1820 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 20 крейцеров 1820 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1820
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 20 крейцеров 1820 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1787 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 525 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1820 S на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьXF
Цена
366 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1820 S на аукционе WAG - 6 ноября 2016
ПродавецWAG
Дата6 ноября 2016
СохранностьAU
Цена
501 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1820 S на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1820 S на аукционе Künker - 22 октября 2015
ПродавецKünker
Дата22 октября 2015
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1820 S на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1820 S на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ЗаальфельдКаталог монет Эрнста IМонеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1820 годаВсе Саксен-Кобург-Заальфельдские монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские серебряные монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские монеты номиналом 20 крейцеровНумизматические аукционы