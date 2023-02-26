flag
Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

6 пфеннигов 1820 года S (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1820 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 6 пфеннигов 1820 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,229)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0096 oz) 0,2975 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал6 пфеннигов
  • Год1820
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 6 пфеннигов 1820 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5573 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 60 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 пфеннигов 1820 S на аукционе Münzen Gut-Lynt - 26 марта 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата26 марта 2023
СохранностьVF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 пфеннигов 1820 S на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 пфеннигов 1820 S на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пфеннигов 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ЗаальфельдКаталог монет Эрнста IМонеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1820 годаВсе Саксен-Кобург-Заальфельдские монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские серебряные монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские монеты номиналом 6 пфенниговНумизматические аукционы