flag
Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

4 пфеннига 1820 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1820 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 4 пфеннига 1820 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес6,9 - 7,2 гр
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал4 пфеннига
  • Год1820
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 4 пфеннига 1820 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5574 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 75 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 4 пфеннига 1820 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 4 пфеннига 1820 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьXF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 4 пфеннига 1820 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ЗаальфельдКаталог монет Эрнста IМонеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1820 годаВсе Саксен-Кобург-Заальфельдские монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские медные монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские монеты номиналом 4 пфеннигаНумизматические аукционы