Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
4 пфеннига 1820 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес6,9 - 7,2 гр
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал4 пфеннига
- Год1820
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 4 пфеннига 1820 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5574 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 75 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
Сохранность
Где продать?
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