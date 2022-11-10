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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

3 крейцера 1812 года L. H.S.C. (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Разновидность:H.S.C.

Аверс монеты - 3 крейцера 1812 года L H.S.C. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1812 года L H.S.C. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC196,155

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1812
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 3 крейцера 1812 года со знаком L. H.S.C.. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2809 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 220 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1812 L на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1812 L на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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