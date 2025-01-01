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Саксен-Кобург-Заальфельд
Период:
1807-1826
1807-1826
Эрнст I
1807-1826
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1812
Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1812 года
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Серебряные монеты
20 крейцеров 1812 L
Средняя цена
150 $
Продажи
0
23
6 крейцеров 1812 L
H.S.C.
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 крейцера 1812 L
H.S.C.
Средняя цена
180 $
Продажи
0
2
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