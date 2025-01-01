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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1812 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 крейцеров 1812 L
Средняя цена150 $
Продажи
023
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1812 LH.S.C.
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
3 крейцера 1812 LH.S.C.
Средняя цена180 $
Продажи
02
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