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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

20 крейцеров 1812 года L (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1812 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 20 крейцеров 1812 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC30,099

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1812
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 20 крейцеров 1812 года со знаком L. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2802 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1812 L на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1812 L на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1812 L на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1812 L на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1812 L на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1812 L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1812 L на аукционе WAG - 16 мая 2021
ПродавецWAG
Дата16 мая 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1812 L на аукционе Künker - 25 февраля 2021
ПродавецKünker
Дата25 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1812 L на аукционе WAG - 10 ноября 2019
ПродавецWAG
Дата10 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1812 L на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1812 L на аукционе Teutoburger - 25 февраля 2017
ПродавецTeutoburger
Дата25 февраля 2017
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1812 L на аукционе WAG - 11 октября 2015
ПродавецWAG
Дата11 октября 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1812 L на аукционе Busso Peus - 20 июня 2015
ПродавецBusso Peus
Дата20 июня 2015
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1812 L на аукционе WAG - 8 февраля 2015
ПродавецWAG
Дата8 февраля 2015
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1812 L на аукционе Teutoburger - 30 ноября 2013
ПродавецTeutoburger
Дата30 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1812 L на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1812 L на аукционе Höhn - 14 сентября 2013
ПродавецHöhn
Дата14 сентября 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1812 L на аукционе Höhn - 20 апреля 2013
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1812 L на аукционе Höhn - 15 сентября 2012
ПродавецHöhn
Дата15 сентября 2012
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1812 L на аукционе Busso Peus - 27 апреля 2012
ПродавецBusso Peus
Дата27 апреля 2012
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1812 L на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьXF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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