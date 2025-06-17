Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
20 крейцеров 1812 года L (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,583)
- Вес6,682 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
- Диаметр28 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC30,099
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал20 крейцеров
- Год1812
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 20 крейцеров 1812 года со знаком L. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2802 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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