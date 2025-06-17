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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

3 крейцера 1816 года S. H.S.C. (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Разновидность:H.S.C.

Аверс монеты - 3 крейцера 1816 года S H.S.C. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1816 года S H.S.C. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1816
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 3 крейцера 1816 года со знаком S. H.S.C.. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 927 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 420 EUR. Торги состоялись 10 августа 2014.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1816 S на аукционе HIRSCH - 5 мая 2023
ПродавецHIRSCH
Дата5 мая 2023
СохранностьVF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1816 S на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1816 S на аукционе WAG - 10 августа 2014
ПродавецWAG
Дата10 августа 2014
СохранностьAU
Цена
563 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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