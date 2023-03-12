flag
Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

3 крейцера 1821 года S. H.S.C.S. (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Разновидность:H.S.C.S.

Аверс монеты - 3 крейцера 1821 года S H.S.C.S. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1821 года S H.S.C.S. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1821
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 3 крейцера 1821 года со знаком S. H.S.C.S.. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1134 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 160 EUR. Торги состоялись 12 марта 2023.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1821 S на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1821 S на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьAU
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1821 S на аукционе WAG - 12 марта 2023
ПродавецWAG
Дата12 марта 2023
СохранностьAU
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1821 S на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1821 S на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1821 S на аукционе Frühwald - 4 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 июля 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1821 S на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1821 S на аукционе Grün - 17 мая 2017
ПродавецGrün
Дата17 мая 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ЗаальфельдКаталог монет Эрнста IМонеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1821 годаВсе Саксен-Кобург-Заальфельдские монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские серебряные монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские монеты номиналом 3 крейцераНумизматические аукционы