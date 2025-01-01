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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1821 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1821 SH.S.C.S.
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
3 крейцера 1821 SH.S.C.S.
Средняя цена95 $
Продажи
08

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1821
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1821
Средняя цена90 $
Продажи
03
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