flag
Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

3 крейцера 1815 года L. H.S.C. (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Разновидность:H.S.C.

Аверс монеты - 3 крейцера 1815 года L H.S.C. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1815 года L H.S.C. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1815
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 3 крейцера 1815 года со знаком L. H.S.C.. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 926 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 10 августа 2014.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1815 L на аукционе WAG - 15 марта 2015
ПродавецWAG
Дата15 марта 2015
СохранностьXF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1815 L на аукционе WAG - 10 августа 2014
ПродавецWAG
Дата10 августа 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ЗаальфельдКаталог монет Эрнста IМонеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1815 годаВсе Саксен-Кобург-Заальфельдские монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские серебряные монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские монеты номиналом 3 крейцераНумизматические аукционы