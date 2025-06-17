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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

3 крейцера 1819 года S. H.S.C. (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Разновидность:H.S.C.

Аверс монеты - 3 крейцера 1819 года S H.S.C. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1819 года S H.S.C. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Münzenhandlung Dirk Löbbers

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1819
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 3 крейцера 1819 года со знаком S. H.S.C.. Это серебряная монета периода Эрнста I

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1819 S на аукционе Numismatica Ferrarese - 2 апреля 2023
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата2 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1819 S на аукционе Numismatica Ferrarese - 24 сентября 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата24 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1819 S на аукционе Numismatica Ferrarese - 20 февраля 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата20 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1819 S на аукционе Numismatica Ferrarese - 4 августа 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата4 августа 2021
СохранностьF
Цена

Где продать?

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