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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1819 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 крейцеров 1819 S
Средняя цена500 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1819 SH.S.C.
Средняя цена
Продажи
01
Аверс
Реверс
3 крейцера 1819 SH.S.C.
Средняя цена
Продажи
04

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1819
Средняя цена140 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
Геллер 1819
Средняя цена20 $
Продажи
02
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