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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Геллер 1819 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - Геллер 1819 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - Геллер 1819 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,7 - 0,8 гр
  • Диаметр15,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • НоминалГеллер
  • Год1819
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты Геллер 1819 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1491 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 16 EUR. Торги состоялись 29 декабря 2013.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд Геллер 1819 на аукционе WAG - 30 декабря 2013
ПродавецWAG
Дата30 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд Геллер 1819 на аукционе WAG - 10 ноября 2013
ПродавецWAG
Дата10 ноября 2013
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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