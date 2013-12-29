Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
Геллер 1819 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,7 - 0,8 гр
- Диаметр15,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- НоминалГеллер
- Год1819
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты Геллер 1819 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1491 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 16 EUR. Торги состоялись 29 декабря 2013.
Сохранность
Где продать?
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